Syriens hær afviser at stå bag angreb på nødhjælpskolonne

Adskillige nødhjælpschauffører blev dræbt ved angrebet mandag. Chaufførerne havde ventet en uge på at køre ind med nødhjælpen til hundredtusinder af mennesker, der har været afskåret fra hjælp under voldsomme kamphandlinger.

En talsmand for den amerikanske regering siger, at man er rasende over angrebet. Her retter man en anklagende finger mod Syriens hær og mod Rusland.

En våbenhvile, der er aftalt mellem Rusland og USA, har været i kraft siden 12. september. Den omfatter ikke Islamisk Stat i Syrien.

Men med angrebet på nødhjælpskolonnen og meldinger tirsdag om fornyede kampe i Aleppo hænger våbenhvilen i en tynd tråd.

USA's udenrigsminister, John Kerry, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, mødes senere tirsdag i New York for at gøre et forsøg på at redde, hvad der måtte være tilbage af våbenhvilen.