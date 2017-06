Syrien godkender FN-hjælp med lastbiler til kurdisk by

Tusindvis af indbyggere med behov for humanitær hjælp i en kurdiskdomineret syrisk by på grænsen til Tyrkiet kan nu se frem til mere støtte.

Qamishli ligger lige ved grænsen til Tyrkiet. Men grænsen er lukket. Derfor har FN bragt nødhjælp via fly fra Damaskus. Disse fly har fløjet to gange dagligt seks dage om ugen fra midten af marts og frem til slutningen af maj.

Flyene har leveret nødhjælp til flere end 172.000 mennesker i provinserne Raqqa, Deir al-Zor og Hassakeh.

Men den syriske regering har givet WFP godkendelse, så FN-organisationen kan køre nødhjælp via landevejen fra Aleppo til Qamishli.

- Så snart vejen er vurderet sikker, åbnes den for transport af FN-leverede fødevarer og anden hjælp, skriver WFP i en meddelelse.

FN's humanitære kontor skønner, at 95.000 mennesker er flygtet fra Raqqa, som er Islamisk Stats (IS) højborg i Syrien. Men i byen bor fortsat mellem 50.000 og 100.000 civile.

- Trods meldinger om Islamisk Stats forsøg på at forhindre civiles flugt fra byen har 10.000 beboere siden 6. juni haft held til at slippe væk fra Raqqa via floden, skriver FN-kontoret.

FN vurderer, at omkring 440.000 mennesker kan have brug for humanitær hjælp som følge af offensiven mod IS i Raqqa.

WFP har leveret mad til syv svært tilgængelige områder i provinserne Raqqa og Deir al-Zor, hvor løbende leverancer har været blokeret af belejringer og konflikter de seneste tre år.