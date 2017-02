Syrien går efter fangeudveksling med oprørere

- Regeringen forsøger hele tiden at få en sådan udveksling i stand med oprørsgrupper, inden for rammerne af de forhandlinger som finder sted i Kasakhstans hovedstad, Astana, hedder det i en nyhedsflash fra den statslige tv-station al-Ikhbariya.

Den syriske regering er parat til at gennemføre en udveksling af fanger, der sidder i landets fængsler, for "personer, som er blevet bortført af terrorgrupper," rapporterer det statslige tv med henvisning til en officiel kilde.

De syriske myndigheder og oprørerne udvekslede også fanger for en uge siden. Dusinvis af kvinder og børn, som i årevis var blevet holdt fanget hos oprørsgrupper, blev udvekslet med fanger fra syriske fængsler.

Kasakhstans udenrigsministerium meddelte lørdag, at den syriske regering og oprørsgrupper onsdag og torsdag i denne uge er inviteret til forhandlinger i Astana.

Også FN's særligt udsendte i Syrien, Staffan de Mistura, og amerikanske observatører er blevet indbudt, oplyser Kasakhstans udenrigsministerium.

Det er igen Rusland, Iran og Tyrkiet, der står i spidsen for forhandlingerne.

De kommer efter et møde i Astana sidste måned, der endte uden et gennembrud i arbejdet for at få endt den snart seks år gamle konflikt.

Her var håbet, at den syriske regering og den væbnede opposition for første gang ville forhandle direkte med hinanden. Det nægtede oprørerne dog.

Denne gang skal parterne diskutere overholdelse af våbenhvilen og muligheder for at stabilisere udvalgte områder i Syrien.

Det skal lede frem til de fredsforhandlinger i Genève under FN, der efter planen skal begynde i slutningen af februar.

Mere end 310.000 mennesker er blevet dræbt under den årelange syriske konflikt.