Syrer får livstid i Sverige for soldaterdrab i Syrien

En syrisk mand får livstid i Sverige for drab på soldater fra den syriske regeringshær. Han fik asyl i 2013.

Her kæmpede den 46-årige ifølge dommen sammen med en væbnet oprørsgruppe, som havde taget de syv soldater fra regeringshæren til fange.

En 46-årig mand er blevet idømt livstid for at deltage i en henrettelse af syv soldater fra den syriske regeringshær i 2012.

Soldaterne blev bagbundet og dræbt af adskillige skud mod hoved og krop på klos hold.

Samme år publicerede New York Times en video, som viser, hvordan soldaterne blev likvideret.

Videoen blev brugt som en del af bevismaterialet under retssagen mod den 46-årige i byretten i Stockholm, hvor han torsdag blev kendt skyldig i groft brud på folkeretten.

Det betyder, at han er fundet skyldig i at have deltaget i forbrydelser mod menneskeheden.

Manden har boet i Sverige, siden han søgte asyl i landet 2013. Han blev pågrebet af politiet i marts.

Under en afhøring har han bekræftet, at han var blandt dem, som skød soldaterne. Men han nægter sig skyldig i groft brud på folkeretten.

Mandens forsvarer argumenterede under retssagen for, at likvideringen var lovlig.

Oprørerne, der kontrollerede området, havde nemlig dømt soldaterne til døden for "alvorlige forbrydelser", mener mandens forsvarer.