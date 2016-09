Som følge af et ildebefindende måtte Clinton søndag forlade et arrangement i New York. Nu har hun på grund af en lungebetændelse aflyst valgmøder i Californien.

Sygdomsramt Hillary Clinton aflyser valgmøder

Meddelelsen kommer, efter at hendes læge timer forinden havde fortalt, at Hillary Clinton er ramt af lungebetændelse.

Den 68-årige Clinton skulle mandag have rejst fra sit hjem i delstaten New York til Californien på et to dage langt besøg.

Her skulle hun blandt andet deltage ved møder med henblik på at rejse penge til sin kampagne samt holde en tale om USA's økonomi.

- Clinton vil ikke rejse til Californien i morgen eller på tirsdag, siger talsmand Nick Merrill.

Talsmanden giver ingen oplysninger om Clintons møder senere denne uge.

Som følge af et ildebefindende måtte Clinton søndag forlade en mindehøjtidelighed for ofrene for angrebene i New York 11. september 2001.

En videooptagelse fra Manhattan viser, at præsidentkandidaten vakler på benene, og hun må hjælpes ind i sin bil. Flere vagter i jakkesæt stiller sig op omkring hende, så man ikke kan se for meget af hændelsen.

Hendes læge, Lisa Bardack, forklarede efterfølgende, at Hillary Clinton var ved at besvime på grund af dehydrering.

Bardack kom søndag til Clintons hjem i Chappaqua i New York for at undersøge hende efter episoden tidligere på dagen.

- Clinton har oplevet flere hosteanfald på grund af allergi. Fredag blev hun diagnosticeret med lungebetændelse under en lægelig opfølgning på disse hosteanfald, sagde Bardack.

Det blev samtidig oplyst, at lægen havde anbefalet Hillary Clinton at slappe af og ændre sine planer.

Clintons lungebetændelse kommer på et ubelejligt tidspunkt i opløbet frem til kampen om Det Hvide Hus mod Republikaneren Donald Trump.

Den første af tre dueller mellem de to før valget 8. november finder sted 26. september.

Donald Trump har tidligere sagt, at Hillary Clintons helbred ikke er stærkt nok til at håndtere jobbet som præsident.

Søndag afviste Trump at kommentere rivalens helbred, skriver Reuters.