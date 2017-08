Sydstatsstatue i Charlottesville dækkes af sort klæde

Statuen, der forestiller den tidligere sydstatsgeneral Robert E. Lee, står i en park og er blevet dækket med et stort, sort klæde.

Arbejdere i byen Charlottesville, Virginia har dækket en sydstatsstatue til for at ære de dræbte ved protester i byen tidligere på måneden.

Beslutningen om at dække den til er truffet af det lokale byråd.

Også en statue forestillende generalen Thomas "Stonewall" Jackson, der står i en anden park i byen, skal dækkes til.

Beslutningen om at dække statuerne blev truffet tirsdag. Ved mødet i byrådet var flere rasende beboere mødt op for at protestere mod afstemningen.

Statuen af Robert E. Lee har været genstand for voldsom opmærksomhed i USA.

12. august samledes ekstremt højreorienterede nationalister, nynazister og medlemmer af Ku Klux Klan sig ved statuen.

De protesterede mod byrådets beslutning om at fjerne statuen under kampråbet "foren højrefløjen".

Det menes at være den største sammenkomst for ekstremt højreorienterede nationalister i USA i mere end et årti.

Også moddemonstrationer var til stede, og det blev til voldsomme kampe mellem de to grupper.

Forsamlingen blev erklæret ulovlig af myndighederne og forsøgt opløst.

Men senere kørte en bil ind i en klynge demonstranter og dræbte den 32-årige kvinde Heather Heyer.

Senere på aftenen steg antallet af døde, da en helikopter, der overvågede demonstranterne, styrtede til jorden og dræbte to soldater.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde efter protesterne, at der var ydet vold fra flere sider.

En udtalelse som kritikere har sagt ikke bød på den nødvendige afstandtagen til de ekstreme nationalister.

Siden har Trump forsvaret, at man ønsker at bevare statuen.

På Twitter har det lydt fra præsident, at USA's historie "flås i stykker" med fjernelsen af historiske monumenter.