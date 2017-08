Sydstats-monument i Texas fik gemytterne i kog

Det gik i det store hele roligt for sig, da tusindvis af mennesker lørdag i Boston deltog i en moddemonstration mod en gruppe højreaktivister, som gennemførte "en manifestation for ytringsfrihed" i byen.

I Dallas i Texas derimod har politiet måtte komme personer til undsætning, som har samlet sig for at markere støtte til et af byens monumenter for den amerikanske borgerkrig.

Kampklædt politifolk, deraf flere på hesteryg, måtte tvinge hundredvis af demonstranter væk fra en kirkegård, hvor der havde været slagsmål mellem tilhængere og modstandere af et monument til minde om konføderationen (Sydstaterne, red.), skriver nyhedsbureauet AP.

Da det gik mest voldsomt for sig, måtte politifolk hive fire tilhængere af monumentet over et rækværk for at beskytte dem.

Forinden havde over 2000 personer samlet sig i nærheden af byens krigsmonument for konføderationen, hvor de råbte "riv den ned".

I Boston var over 500 politifolk udkommanderet for at forhindre en gentagelse af begivenhederne i Charlottesville i Virginia for nylig, skriver NTB.

Sammenstødene 12. august mellem hvide nationalister og demonstranter startede, da de højreorienterede grupper var samlet i Charlottesville for at protestere over fjernelsen af en statue af sydstatsgeneralen og slaveejeren Robert E. Lee.

Politiet i Boston har ifølge CNN anholdt omkring 30 personer. Hovedsageligt for mindre overtrædelser som at forstyrre den offentlige orden. Blandt andet for kast af flasker mod politifolk.

Lørdagens møde var indkaldt af aktivister fra den politiske højreside, og de havde på forhånd taget afstand til de nynazister, tilhængere af hvidt overherredømme og andre radikaliserede, som deltog i volden i Charlottesville, hvor en kvinde blev dræbt.

En times tid efter de første talere begyndte, gik arrangementet dog i sig selv, og flere af de fremmødte blev eskorteret væk af politiet.

Det udløste en smule håndgemæng mellem politifolk og moddemonstranter.

Blandt disse var tilhængere af Black Lives Matter-bevægelsen og andre antiracistiske og antisemitiske grupper.