Sydkoreas præsident afviser at have modtaget bestikkelse

Og Choi beskyldes desuden for at have udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse penge ud af Sydkoreas store virksomheder.

Pengene er angiveligt gået til en fond, som Choi kontrollerede og har nydt godt af.

Samsung er blandt de store virksomheder, som mistænkes for at være indblandet i pengeafpresningen.

Anklagerne mener, at Samsung har betalt i alt 43 milliarder won - eller godt 263 millioner kroner - i bestikkelse for at sikre regeringens opbakning til en fusion mellem to af Samsung-gruppens virksomheder.

Sydkoreansk politi har blandt andet anholdt et medlem af Samsung-gruppens øverste ledelse. Der er tale om Jay Y. Lee, der er søn af Lee Kun-hee, som er bestyrelsesformand i Samsung.

Præsident Park understreger, at hun aldrig har hverken krævet eller modtaget retsstridige krav fra Samsung.