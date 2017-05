Sydkoreas nye leder har anslået ny kurs over for Kina

Sydkoreas nye præsident, Moon Jae-in, og Kinas præsident, Xi Jinping, er enige om, at det er vigtigt at sikre et Nordkorea uden atomvåben. Det er kommet frem efter den første telefonsamtale mellem de to ledere torsdag.

- De er enige om, at deres fælles mål er at arbejde for at gøre Korea-halvøen atomvåbenfri, siger Moons talsmand.

Forholdet mellem Kina og Sydkorea har været spændt, efter at sydkoreanerne har opstillet et omstridt amerikansk antimissilsystem som værn mod trusler fra det atombevæbnede nordkoreanske regime.

Kina opfatter det amerikanske missilsystem Thaad som en trussel mod dets egen militære kapacitet, og det har gennemført en række sanktioner mod sydkoreanske virksomheder, hvilket opfattes som økonomisk gengældelse.

Den første telefonsamtale mellem Moon og Xi varede 40 minutter og fandt sted, dagen efter den nye sydkoreanske leder blev indsat i sit embede.

Moon sagde til Xi, at han var klar til at sende en særlig delegation til Kina for at få gennemdrøftet det omstridte antimissil system og det nordkoreanske atomvåbenprogram.

Xi inviterede også officielt Moon til at besøge Beijing.

Moon Jae-in har under sin valgkamp lagt stor vægt på, at han vil søge en tættere dialog med Nordkorea.

Det budskab har han gentaget efter sin indsættelsesceremoni. Her siger han, at han under de rette forhold vil besøge styret i Pyongyang.

Det ville være et markant skifte i den sydkoreanske politiske kurs over for naboen i nord. Hidtil har Sydkorea med tætte bånd til USA været på konfliktkurs med det nordkoreanske styre.

Sydkoreas første kvindelige præsident, Park Geun-hye, blev formelt afsat fra posten 10. marts. Hun er tilbageholdt og afventer i øjeblikket en retssag om korruption.