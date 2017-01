Sydkoreas kulturminister er blevet anholdt

Kulturministeren, Cho Yoon-sun, er mistænkt for at have medvirket til at sortliste kunstnere, der var kritiske over for præsidenten.

Den sydkoreanske kulturminister er lørdag blevet anholdt. Hun mistænkes for at være en del af den omfattende korruptionssag i Sydkorea, der har ført til, at landets præsident, Park Geun-hye, er blevet suspenderet, skriver Reuters.

Cho Yoon-sun er den første siddende minister nogensinde, der bliver anholdt, oplyser den særlige anklager, der har udstedt arrestordren.

Retten i Seoul har lørdag udsendt en meddelelse om, at kulturministeren er blevet anholdt, fordi hendes påståede kriminalitet er blevet bekræftet, og at man frygter, at hun vil destruere beviserne mod hende.

Også den tidligere stabschef Kim Ki-choon er blevet anholdt for sin rolle i sagen.

Den særlige anklager har i denne uge afhørt Cho og Kim med beskyldninger om, at de skulle stå bag en sortlistning skuespillere, forfattere og kulturelle personligheder, der ikke støttede den siddende regering.

Cho og Kim har begge offentligt afvist disse beskyldninger.

Korruptionssagen i Sydkorea beskrives som den største politiske skandale nogensinde. Millioner af koreanere er gået på gaden i protest mod præsidenten i de største demonstrationer i landets historie.

Præsidenten, Park Geun-hye, beskyldes for at have været indblandet i kriminalitet sammen med en veninde, der nu sidder fængslet.

Veninden, Choi Soon-sil, er sigtet for magtmisbrug og afpresning. Hun beskyldes også for at have udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse penge ud af flere store virksomheder.

Pengene er angiveligt gået til en fond, som Choi kontrollerede og har nydt godt af.

Ifølge beskyldningerne har præsident Park hjulpet med at presse penge ud af firmaer til fonden.

Sagen har også tråde til Danmark, hvor Nordjyllands Politi har anholdt Chois datter, der var flygtet til Aalborg efter at være efterlyst af Interpol.