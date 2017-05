Sydkoreas ekspræsident afviser 18 anklager ved rigsretssag

Hvis den forhenværende præsident bliver kendt skyldig, kan hun potentielt stå over for en dom på 10 år i fængsel.

Park blev Sydkoreas første demokratisk valgte leder, som blev afsat fra sit embede uden valg.

Hun bliver blandt andet beskyldt for at have taget imod bestikkelse til en værdi af cirka 175 millioner kroner fra næstformand i Samsung Group Jay Y. Lee.

- Den anklagede Park Geun-hye samarbejdede med sin ven Choi Soon-sil, misbrugte sin magt og pressede firmaer til at betale hende bestikkelse for egen vindings skyld, sagde chefanklager Lee Won-seok.

Park har konsekvent nægtet, at hun har gjort noget forkert. Hun erklærede sig "ikke skyldig" ved retten tirsdag.

Den afsatte præsidents advokater afslog alle 18 sigtelser, der er oplistet imod hende.

Park mødte op i retssalen i håndjern. Hun var iført en blå buksedragt. På maven sad hendes fangenummer.

Det er forventet, at retssagen vil vare i et par måneder.

Park Geun-hye blev 10. marts endegyldigt fyret fra sit embede af landets forfatningsdomstol. 20 dage senere, 30. marts, blev hun anholdt.

Flere millioner mennesker demonstrerede henholdsvis til fordel for og imod domstolens beslutning om at afsætte præsidenten.

Med sin afsættelse mistede 65-årige Park samtidig sin immunitet.

At få hende retsforfulgt er et centralt krav fra de millioner af mennesker, der gik på gaden for at protestere mod hende.