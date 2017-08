Sydkorea opfordrer Nordkorea til snak om familier og militær

Det rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Under det korte møde opfordrede den sydkoreanske udenrigsminister, Kang Kyung-wha, sin nordkoreanske kollega, Ri Yong-ho, til at acceptere Sydkoreas forslag om militære drøftelser for at mindske spændingerne på den koreanske halvø.

Samtidig opfordrede Sydkoreas udenrigsminister til at åbne op for drøftelser af en ny runde af genforeninger af splittede familier.

Men Ri Yong-ho svarede skarpt igen:

- Set i lyset af den nuværende situation, hvor Sydkorea samarbejder med USA om lægge pres på Nordkorea, så mangler der oprigtighed i de forslag.

Mødet mellem de to udenrigsministre fandt sted, dagen efter at FN's Sikkerhedsråd enstemmigt vedtog at skærpe sanktionerne mod Nordkorea.

Det sker som en reaktion på styrets to seneste prøveaffyringer af langtrækkende missiler.

Sanktionerne kan ifølge nyhedsbureauet Reuters betyde, at Nordkoreas årlige eksportindtægter på tre milliarder dollar beskæres med en tredjedel.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, siger mandag i Manila, at hvis Nordkorea ønsker at drøfte den anspændte situation med USA, så er Kim Jong-uns regime nødt til at stoppe dets missiltest.

Samtidig siger Tillerson, at de skærpede sanktioner fra FN's Sikkerhedsråd viser, at verdens stormagter står sammen om at afvæbne den koreanske halvø for atomvåben.

- Hvis Nordkorea virkelig vil vise, at landet er klar til samtaler med USA, så er det bedste, landet kan gøre, at stoppe dets missiltest, siger Tillerson ifølge AFP.