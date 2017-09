Sydkorea øver sig i missilangreb mod Nordkoreas atomanlæg

Øvelsen, der blandt andet skulle simulere et angreb på Nordkoreas atomanlæg, har fundet sted for "på det kraftigste" at advare Kim Jong-uns styre, oplyser militæret.

Sydkoreas militær oplyser, at det har foretaget en militærøvelse mandag lokal tid. Det sker mindre end et døgn efter Nordkoreas seneste atomtest.

De samlede værnschefer siger, at øvelsen gjorde brug af F-15 kampfly og et ballistisk missil. Missilet ramte et mål "præcist" ud for Sydkoreas østlige kyst.

Distancen, som missilet blev sendt ud på, er valgt, da den er sammenlignelig med distancen til Nordkoreas atomanlæg Punggye-ri.

Nordkorea gennemførte søndag sin sjette atomtest.

Landet siger selv, at det var en test af en brintbombe, der er kraftigere end en atomsprængning.

Det internationale samfund har ellers længe opfordret Nordkorea til at skrinlægge landets atomprogram.

Opfordringer og fordømmelser har dog ikke bidt på landets leder, Kim Jong-un, der fortsætter med at gennemføre test af a-bomber og missiler.

FN's Sikkerhedsråd har indkaldt til hastemøde mandag efter atomtesten.

Det bliver Sikkerhedsrådets andet hastemøde på under en uge. Det første blev afholdt, efter at Nordkorea affyrede et missil over Japan tirsdag.

Her fordømte Sikkerhedsrådet på det kraftigste affyringen. På samme tid fremsatte rådet krav om, at Nordkorea holder igen med sit missil- og atomprogram.

Det forventes, at Sikkerhedsrådet igen mandag vil fordømme Nordkoreas handlinger. Spørgsmålet er dog, om der er flere sanktioner på vej mod det i forvejen isolerede land.

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømte søndag den nordkoreanske test.

Hans talsmand kaldte atomtesten "dybt bekymrende og destabiliserende for hele regionens sikkerhed".