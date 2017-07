Sydkorea inviterer aggressiv nabo mod nord til dialogmøder

Landet foreslår, at repræsentanter for de to lande mødes i de nordkoreanske forhandlingslokaler Tongilgak, der ligger i det fælles område i grænselandet mellem de to nationer.

Hvis Sydkoreas ønske går i opfyldelse, vil det være første gang siden december 2015, at de to lande afholder officielle møder.

- Vi efterspørger militære drøftelser med Nordkorea 21. juli i Tongilgak. Og vi foreslår at indstille alle fjendtlige aktiviteter, der øger militære spændinger, siger Sydkoreas viceforsvarsminister, Suh Choo-suk.

Forslaget kommer i kølvandet af, at Sydkoreas nye præsident, Moon Jae-in, har udtalt, at behovet for samarbejde mellem de to lande er større end nogensinde før.

Præsidenten sagde i sidste uge, at dialog er den eneste måde at stoppe Nordkoreas atom- og missilprogram på.

Det er første gang, at Moon Jae-in rækker hånden ud mod nord. Præsidenten blev i maj blandt andet valgt på et ønske om at styrke dialogen med den nordlige nabo.

Der er endnu ikke kommet en reaktion fra Nordkorea.

Styret i Pyongyang har gentagne gange sagt, at det nægter at starte en dialog, før Sydkorea udleverer 12 servitricer, der flygtede til landet sidste år.

Nordkorea påstår, at Sydkorea bortførte de 12 kvinder og deres restaurantchef. Sydkorea siger til gengæld, at gruppen selv valgte at flygte fra Nordkorea.

Nordkorea har gennemført to atomprøvesprængninger siden begyndelsen af 2016. På samme tid har landet affyret gentagne missiler i et hidtil uset tempo.