Sydkorea har plan for ødelæggelse af Pyongyang

Sydkorea har planer om at tilintetgøre Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, hvis landet viser tegn på at ville gennemføre et atomangreb, oplyser BBC fra Seoul.

Han siger, at navnlig områder i Pyongyang, hvor det nordkoreanske militærs ledere bor, vil blive bombet.

- Byen vil blive forvandlet til aske, siger han.

Yonhap har tætte bånd til Sydkoreas regering, og nyhedsbureauet er statsligt finansieret.

Nordkorea foretog en atomprøvesprængning natten til fredag dansk tid.

Det var landets femte og hidtil kraftigste atomprøvesprængning, og den havde ifølge Sydkorea næsten samme styrke som den bombe, der blev kastet over Hiroshima i 1945.

USA siger, at landet overvejer at gennemføre sine egne sanktioner mod Nordkorea - ud over dem, som er indført af FN.

Medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd blev på et møde fredag enige om "på det kraftigste" at fordømme Nordkoreas atomprøvesprængning.

Derudover vil Sikkerhedsrådet begynde at forfatte udkastet til en ny resolution under artikel 41 i FN-charteret, der er grundlaget for at kunne indføre nye sanktioner mod Nordkorea.

USA's FN-ambassadør, Samantha Powers, mener, at Nordkorea tager omverdenen som gidsel.

- Nordkorea er i gang med at perfektionere sine atomvåben og evnen til at fremføre dem, så landet kan holde regionen og verden som gidsler med truslen om et atomangreb, siger hun til Reuters.