Sydkorea har offentliggjort filmklip med sexslaver

Sydkorea har offentliggjort det først kendte filmklip af, hvad der siges at være "comfort women" - sydkoreanske kvinder, som blev tvunget til at være sexslaver for den japanske hærs soldater under Anden Verdenskrig.

Klippet er optaget af amerikanske soldater i Kina, oplyser BBC.

Det er blevet fundet i amerikanske arkiver af forskere fra Seouls Nationale Universitet.

Adskillige kvinder, der virker meget skræmte, taler i det 18 sekunder lange filmklip med en kinesisk soldat. Klippet er ifølge forskerne fra Kinas Yunnan provins, som var besat af Japan.

De syv kvinder, som er med i klippet, blev befriet i 1944 fra de lejre, som de var fanger i.

Sydkorea anslår, at 200.000 kvinder blev tvunget til at være på bordeller for den japanske hær.

Kvinderne, som i Japan er blevet kaldt "comfort women", var hovedsagelig fra Korea - men også fra Kina, Indonesien, Filippinerne og Taiwan.

Sexslaverne under Japans kejserlige hære blev tvunget til at være på bordeller mellem 1932 og 1945. En sydkoreanske kvinde, der har søgt erstatning fra Japan, har fortalt, at hun fra 1941 blev voldtaget af mellem 30 og 40 japanske soldater om dagen.

Forholdet mellem Sydkorea og Japan er fortsat spændt på grund af Japans krigsforbrydelser, som sydkoreanerne mener ikke er blevet undskyldt tilstrækkeligt. De mener ligeledes, at ofrene har fået tilstrækkeligt med erstatning.

I 2015 nåede de to lande frem til en aftale, som indebar, at Japan formelt skulle undskylde og betale lidt over 54 millioner kroner i erstatninger til en fond for ofrene. Men fortiden tynger stadigt forholdet mellem de to lande.

For nylig kaldte Japan midlertidigt sin ambassadør hjem fra Sydkorea. Det skete, fordi en statue af en "comfort woman" var blevet placeret uden for Japans konsulat i Busan. En lignende statuer er også blevet sat ved Japans konsulat i Seoul.

Japanerne kræver, at begge statuer bliver fjernet. Statuen i Seoul har i en årrække været udgangspunkt for demonstrationer.