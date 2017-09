Sydkorea forventer nordkoreansk missiltest på årsdag

Mens Nordkorea lørdag fejrer sin grundlæggelse som stat for 69 år siden, så er omverdenen forberedt på, at nationaldagen kan blive markeret med endnu en test af et missil.

Spekulationerne er blandt andet næret af, at en sydkoreansk efterretningskilde tirsdag oplyste til mediet Asia Business Daily, at Nordkorea tilsyneladende var i gang med at transportere et langtrækkende missil i retning mod et affyringsanlæg i den vestlige del af landet.

Torsdag meddelte Sydkoreas premierminister, Lee Nak-yon, så, at regeringen regner med, at Nordkorea lørdag sender endnu et interkontinentalt ballistisk missil (ICMB) afsted.

Nordkoreas unge leder, Kim Jong-un, som er barnebarnet af landets stifter, Kim Il-sung, har i sine indtil videre seks år ved magten sat yderligere fart på udviklingen af missiler og atomvåben.

Om han har planlagt en prøveaffyring til lørdag vides af gode grunde ikke.

Et amerikansk netmedie, NK Pro, der mod betaling udsender analyser om Nordkorea, anser sandsynligheden for lille, skriver Bloomberg News.

NK Pro har kigget nærmere på 75 missilaffyringer siden 1990. Og det ikke fundet en sammenhæng mellem nationaldage i Nordkorea og affyringerne. Derimod er der et sammenfald med udenlandske mærkedage eller store begivenheder som valg.

Nordkoreas første ICBM-test fandt således sted 4. juli - USA's uafhængighedsdag.

I 2016 gennemførte Nordkorea dog sin femte atomprøvesprængning på årsdagen for nationens fødsel.

Sidste søndag kom den sjette i rækken. Det var dagen før Labor Day, en af USA's store feriedage, og dagen før, at landene i BRIKS-gruppen i Kina indledte deres årlige topmøde.