Sydkorea: Prøvesprængning er udtryk for manisk hensynsløshed

USA's Nationale Sikkerhedsråd oplyser natten til fredag dansk tid, at man er klar over, at der har været seismisk aktivitet på den koreanske halvø nær et kendt nordkoreansk atomanlæg.

De internationale reaktioner, efter hvad der sandsynligvis er Nordkoreas femte atomprøvesprængning siden 2006, er fredag begyndt at strømme ind via de internationale nyhedsbureauer.

- Vi overvåger og bliver ved med at skaffe flere oplysninger om situationen i tæt samarbejde med vores regionale partnere, skriver rådet ifølge nyhedsbureauet Reuters i en meddelelse.

Mere direkte er Sydkorea i sin retorik.

- Vi mener, at det var en atomprøvesprængning. Vi prøver at finde ud, om den var succesfuld. Eksplosionen blev målt til omkring ti kiloton, siger en talsmand for det sydkoreanske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

Sydkoreas premierminister, Park Geun-Hye, kalder det endnu et eksempel på den nordkoreanske leder, Kim Jong-uns, "maniske hensynsløshed".

Hvis sprængkraften viser sig at holde stik, vil det være den kraftigste atomprøvesprængning, som Nordkorea har gennemført til dato.

Rystelserne blev målt til en styrke på 5,3 på den skala, der normalt bruges til at måle jordskælv. Skælvet - eller atomprøvesprængningen - er sket på Nordkoreas nationaldag, hvor grundlæggelsen i 1948 bliver markeret.

- Eksplosionen på ti kiloton var næsten dobbelt så kraftig som den fjerde prøvesprængning og kun en smule mindre end Hiroshima-bomben, der blev målt til 15 kiloton, siger Kim Nam-wook fra Sydkoreas meteorologiske bureau ifølge Reuters.

Japans premierminister, Shinzo Abe, siger, at endnu en atomprøvesprængning i Nordkorea ikke vil blive tolereret.

Japan har sendt en officiel klage over eksplosionen. Samtidig har landet sendt to fly på vingerne for at måle eventuel radioaktivitet

Nordkorea har endnu ikke selv kommenteret, hvorvidt det har gennemført en atomprøvesprængning eller ej. Der er heller ikke kommet en officiel reaktion fra regeringen i Kina, som ofte betegnes som Nordkoreas eneste allierede.