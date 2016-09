Stats- og regeringschefer for syv EU-lande ved Middelhavet deltog i minitopmøde i Athen. Kun Spaniens regeringschef, Mariano Rajoy, var fraværende på grund af intense regeringsforhandlinger i Madrid.

Artiklen: Sydeuropa vil have EU til at bruge flere penge på vækst

På et minitopmøde for EU-lande ved Middelhavet er der krav om investeringer og fælles flygtningeindsats.

EU har brug for en "ny vision for Europa", siger værten, den græske premierminister, Alexis Tsipras.

Lederne for en række EU-lande i det sydlige Europa er på et minitopmøde i Grækenland blevet enige om, at Europa behøver flere investeringer for at skabe mere vækst.

- Vore fælles mål er sammenhængskraften i EU, påpeger han.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa er de syv deltagende lande enige om, at den konstante sparepolitik i EU må afløses af investeringer for at skabe højere vækst.

- Vi behøver et vækstprogram, konstaterer den franske præsident, François Hollande.

Samtidig skal EU prøve at finde måder at stoppe den store tilstrømning af flygtninge og migranter. De øvrige EU-lande bør hjælpe de sydlige medlemslande med at beskytte grænserne.

Hollande understreger i forbindelse med mødet i Athen, at det er vigtigt, at netop EU's sydgrænse beskyttes effektivt.

Grækenland og Italien er blandt de lande i Sydeuropa, der er blevet ramt hårdt af det økonomiske tilbageslag i EU og flygtningestrømmene.

Blandt deltagerne på mødet i Athen var ud over Tsipras og Hollande også Italiens premierminister, Matteo Renzi, premierministrene for Portugal, Cypern og Malta samt den spanske EU-minister.

Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, afviste, at der kunne komme noget godt ud af de sydeuropæiske EU-landes møde i Athen.

- Når ledere for socialistpartier mødes, så kommer der som oftest ikke noget særligt intelligent ud af det, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Spanien har i øvrigt en konservativ regering.

Tsipras afviser, at minitopmødet i Athen er et forsøg på at samle en blok mod Tyskland og de velstående nordlige EU-lande.

- Vi er ikke, og vi bliver ikke en gruppering eller et initiativ, der vil dele eller skabe splid i Europa, siger han efter mødet.

Tyskland er bekymret for, at den sparekurs, som den tyske regering med held har været fortaler for i EU efter det økonomiske kollaps i 2008, vil komme under pres af de øvrige EU-medlemslande.

Lederne af 27 lande, der bliver i EU, når Storbritannien træder ud, mødes næste fredag til topmøde i Slovakiet for at drøfte EU's fremtid uden briterne.