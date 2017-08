Sydafrikas parlament stemmer hemmeligt for eller imod Zuma

Afstemningen er for første gang hemmelig, og det øger sandsynligheden for, at Zuma kan blive tvunget til at gå af.

Det er oppositionen, der har presset på for at holde en hemmelig afstemning.

Zuma har overlevet ikke færre end syv mistillidsafstemninger, siden han blev præsident i 2009. De var alle åbne afstemninger.

Den hemmelige afstemning tirsdag giver medlemmer af Zumas eget parti, ANC, mulighed for at stemme imod ham uden frygt for repressalier.

Men mindst 50 af ANC's 249 parlamentsmedlemmer samt hele oppositionen skal stemme imod Zuma, for at der er flertal for at afsætte ham.

Det er usandsynligt, at det sker. Iagttagere mener derfor, at Zuma vil overleve mistillidsafstemningen.

ANC har formentlig tilpas styr på tropperne til at vide, at det ikke for alvor er farligt at lade afstemningen være hemmelig, vurderer analytiker Gary van Staden.

- Jacob Zuma vil overleve, så de følte, at det var sikkert at gøre det, siger han til Reuters.

Men selv hvis nogle få ANC-medlemmer tør stemme imod Zuma, vil præsidenten være svækket politisk. Det vil mindske hans chancer for at kunne blive siddende, til hans embedsperiode udløber i 2019, siger andre iagttagere.

Tirsdagens afstemning kom i stand på initiativ fra det største oppositionsparti, Demokratisk Alliance (DA), efter Zuma i april fyrede Sydafrikas respekterede finansminister, Pravin Gordhan.

Det fik to kreditvurderingsinstitutter til at give Sydafrikas kreditvurdering et solidt hak nedad.

Zuma får i det hele taget kritik for sin økonomiske politik. Sydafrika har ringe økonomisk vækst og en arbejdsløshed på 28 procent.

Præsidenten har endvidere været involveret i en lang række korruptionsskandaler, som også har fået flere ANC-politikere til at udtrykke kritik af ham.