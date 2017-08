Sydafrika vil redde voldsanklaget præsidentfrue fra tiltale

Dermed kan hun slippe for at blive dømt for et overfald på en 20-årig kvindelig model.

Det er udelukket, at den 52-årige fru Mugabe vil blive anholdt for det påståede angreb, siger kilden.

Men det er meget sandsynligt, at domstolene vil se kritisk på, at regeringen giver præsident Robert Mugabes hustru diplomatisk immunitet.

Den 20-årige Gabriella Engels beskylder Zimbabwes præsidentfrue for at have slået hende med en ledning eller et kabel i et luksushotel i en forstad til Johannesburg søndag aften.

Fotos af Engels på sociale medier viste, at hun havde en blodig flænge i hovedet.

Hun anmeldte sagen til politiet mandag, og Grace Mugabe fik forbud mod at forlade landet.