Svigersøn skal rådgive Donald Trump om Mellemøsten

Det har længe været rygtet, at USA's kommende præsident vil vælge svigersønnen til indflydelsesrig post.

Svigersønnen skal arbejde tæt sammen med Donald Trumps kommende stabschef, Reince Priebus, og den kontroversielle chefstrateg, Steve Bannon, om at give råd til Trump.

Kushners kone, Ivanka Trump, skal til gengæld ikke arbejde for sin far.

Hun vil fokusere på sin familie og parrets børn. Det oplyser en talsmand i forbindelse med overdragelsen af magten i Det Hvide Hus.

Det har længe været rygtet, at den kommende præsident vil vælge Jared Kushner til den indflydelsesrige post.

Der har været sået tvivl om, hvorvidt valget af Kushner vil være i strid med en amerikansk lov, som skal forhindre nepotisme.

Men ifølge juridiske kilder gælder loven ikke i Det Hvide Hus.

En anden udfordring for den 35-årige forretningsmand har været hans rolle som chef for milliardforetagendet Kushner Companies. Selskabet står bag store boligprojekter.

Han er desuden udgiver af avisen The New York Observer. Men i forbindelse med sit nye job som rådgiver for svigerfar træder Jared Kushner tilbage fra begge poster.

Ifølge Reuters vil Kushner undlade at rådgive inden for områder, hvor hans resterende økonomiske interesser kan gøre ham inhabil.

Hans resterende interesser tæller blandt andet ejendomme i New York og hans kones andel i et nyt hotel i Washington. Desuden hendes modefirma, Ivanka Trump Brand.

Kushner har været del af inderkredsen under Trumps arbejde med at sammensætte et politisk hold.

Som sin svigerfar har han ingen former for politisk erfaring.