Sveriges regering vil forbyde de svenske skoler at opdele drenge og piger i undervisningen. - Hvis det forholder sig sådan, at nogle har problemer med at have drenge og piger sammen, så skal man tage fat i de problemer og ikke undgå dem, siger undervisningsminister Gustav Fridolin.

Sveriges regering vil forbyde kønsopdelte klasser

Svensk minister: Hvis der er problemer med at have drenge og piger sammen, skal der tages fat på problemerne.

- Hvis det forholder sig sådan, at nogle har problemer med at have drenge og piger sammen, så skal man tage fat i de problemer og ikke undgå dem, siger Gustav Fridolin til Sveriges Radios nyhedsredaktion, Ekot.

Forbuddet skal omfatte al undervisning. Hele skolesystemet får til opgave at udarbejde en plan for, hvordan det skal indarbejdes i undervisningsplanen.

- Vi har set flere beslutninger fra Skolinspektionen, hvor det viser sig, at det har været tilladt at holde drenge og piger adskilt i et fag over flere år. Det mener vi ikke bør være tilladt, siger Gustav Fridolin til Ekot.

Det er i dag tilladt at opdele piger og drenge, hvis skolerne sørger for, at de får en ligeværdig undervisning.

Der foreligger ingen statistikker over, hvor almindeligt det er med kønsopdelt undervisning i Sverige. Men det har været diskuteret de steder, hvor drenge og piger adskilles i sports- og idrætstimerne.

I efteråret var der rapporter om, at flere skoler - blandt andet en række muslimske skoler - havde kønsopdelte idrætstimer. Skolerne har argumenteret med, at pigerne kun vil deltage i timerne, hvis drengene ikke er der.

Den svenske debat om køn har ført til, at det kønsløse "hen" for alvor er blevet en realitet. Svenskerne har tre muligheder, når de omtaler en person, efter at det kønsløse pronomen "hen" er blevet optaget i det svenske sprog.

Debatten har været koncentreret omkring børn, hvor flere børnebogsforfattere har taget "hen" i brug, så hovedpersonerne i bøgerne ikke har et specifikt køn.