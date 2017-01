Sveriges fyrværkeribranche vil forbyde salg af raketter

Salgsperioden for fyrværkeri omkring nytår skal forkortes, lyder et forslag efter kaos nytårsaften.

Derudover foreslår branchen, at salgsperioden omkring nytår bliver forkortet, og der skal være klarere regler for, hvornår fyrværkeri må affyres.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det er nogle af forslagene fra fyrværkeribranchens nationale sammenslutning, der holdt krisemøde i Kungsbacka torsdag.

Krisemødet kom i stand efter hændelser nytårsaften, hvor der blandt andet blev affyret raketter mod mennesker, dyr og busser.

- Vi tror ikke på et totalforbud af fyrværkeri. Vi tror, at det vil have negative konsekvenser. De forslag, som vi er kommet med, mener vi, er vejen frem, siger Erik Nilsson, der er formand for Sveriges Fyrværkeribrancheforbund, SFB, til TT.

Repræsentanter fra branchen mødtes i Kungsbacka for at lave en handlingsplan. Planen indeholder et forbud mod at sælge klassiske nytårsraketter, men ikke alt fyrværkeri.

- Vi har set at disse raketter kan forårsage alvorlige skader, og da de stoppede salget i Norge faldt skaderne drastisk, siger Nilsson til nyhedsbureauet.