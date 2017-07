Sveriges borgerlige lugter stadig blod - minister skal ud

- Peter Hultquist afstod fra at informere de ansvarlige ministre, statsministeren og Riksdagen. Disse omstændigheder har ikke ændret sig, hedder det.

Men der kommer ikke en afstemning lige nu. Partierne vil vente til efteråret, når Riksdagen er tilbage fra sommerferie.

Alliansen og Sverigedemokraterna havde krævet, at tre socialdemokratiske ministre skulle træde tilbage.

De har været aktører i forbindelse med en skandale om læk af persondata og havde kendskab til det mulige it-læk, længe før statsminister Stefan Löfven blev orienteret.

Löfven omdannede tidligere torsdag sin regering. Han skilte sig af med to af ministrene: minister for infrastruktur Anna Johansson og indenrigsminister Anders Ygeman.

Men han valgte at beholdt Hultquist på posten som forsvarsminister.

Med Alliansens melding er der flertal i Riksdagen for at fælde Hultquist.

For Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, meddelte tidligere på dagen på Facebook, at partiet fastholder kravet om, at Hultqvist må træde tilbage.

- Jeg har ikke tillid til Peter Hultqvist. Jeg ved ikke, hvor det billede kommer fra, at han ikke skulle have haft noget ansvar for it-skandalen i transportstyrelsen, skrev Åkesson.

Den mulige lækage af vigtige data skete i forbindelse med privatiseringen af offentlige registre i 2015. Opgaven blev af Transportstyrelsen overdraget til virksomheden IBM.

IMB's medarbejdere i Serbien og Tjekkiet håndterede oplysningerne, uden at de var sikkerhedsgodkendt i Sverige.

Det var blandt andet data på folk, der lever på hemmelige adresser med hemmelige identiteter i Sverige, rapporterer svenske medier.

Andre oplysninger handlede om jagerpiloter i det svenske forsvar og folk i politiets registre.

Ifølge Löfven har sagen skadet Sverige og svenske borgere.