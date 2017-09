Sverigedemokrater vil vælte både stats- og forsvarsminister

Uanset hvad Sveriges borgerlige blok - Alliansen - kommer frem til, står Sverigedemokraterna (SD) fast på, at partiet vil have en mistillidsafstemning i Riksdagen.

- Vi har sagt, at vi savner tillid til såvel forsvarsministeren som statsministeren. Ved passende lejlighed vil vi officielt erklære vores manglende tillid til dem, siger Sverigedemokraternas gruppeleder i Riksdagen, Mattias Karlsson.

Partileder Jimmie Åkesson siger, at partiet ville vente til Riksdagens åbning tirsdag, inden det tog stilling. SD truer med at fremsætte en mistillidserklæring mod Löfven onsdag, også selv om de borgerlige partier ikke følger trop.

Det er en trussel, statsministeren tager let på.

- I så fald er det vel anden gang mod mig, konstaterer han.

I juli kostede en omfattende it-skandale i Sverige to ministre jobbet. På det tidspunkt sagde de fire borgerlige partier, der udgør Alliansen, at de fortsat ville arbejde på at få forsvarsministeren fjernet.

Sverigedemokraterna - der ikke er en del af Alliansen - vil gå endnu længere og kræver også Löfvens skalp.

Statsministeren forsvarer Hultqvist ved et pressemøde tirsdag.

- Han har ikke gjort noget forkert, det er derfor han har beholdt posten, siger Löfven.

Sagen handler om, at Transportstyrelsen for to år siden udliciterede sin it-drift i al hast. Det har skabt begrundet mistanke om, at fortrolige oplysninger er kommet i forkerte hænder.

Den borgerlige opposition mener, at ministrene har været for langsomme til at informere Riksdagen om sagen.

De fire partier i Alliansen siger tirsdag, at de inden længe vil tage stilling til, om de gør alvor af truslen om en mistillidsafstemning mod Hultqvist.

Ifølge nyhedsbureauet TT's oplysninger er det muligt, at de vil lade forsvarsministeren sidde og droppe en afstemning.