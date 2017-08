Sverige vil skabe sammenhæng med udflytning af statsjob

Statsminister Stefan Löfven fremlægger planen onsdag formiddag. Han har ikke bekræftet antallet af job.

- Alt for længe har der været en tydelig trend mod centralisering til Stockholm, siger Löfven.

Han anklager den tidligere regering for at have været fikseret på Stockholm.

Målet med planen er at "styrke statens tilstedeværelse" i hele landet og øge antallet af statslige job uden for Stockholm.

- Uden statens tilstedeværelse mister man følelsen af samhørighed. Nu er det helt enkelt slut med centralisering, siger Löfven.

Tidligere på året præsenterede et udvalg for landdistrikterne en anbefaling om, at 10.000 job flyttes fra Stockholm til andre dele af landet.

Den anbefaling var begrundet i en tilsvarende vækst i statslige arbejdspladser i hovedstaden fra 2008 til 2014.

Regeringen har allerede flyttet tre myndigheder ud. Det gælder ejendomsmæglerinspektionen, en myndighed for sundheds-it og myndigheden for familieret.

De flyttes til Kalmar, Karlstad og Skellefteå.

Den danske regering fremlagde i 2015 en plan for udflytning af job. Efter planen skal 3900 statslige job flyttes væk fra København.