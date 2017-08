Sverige vil se på regler for ældres kørekort efter ulykker

På bare en uge har været Sverige været ramt af to alvorlige ulykker, hvor ældre bilister har været involveret. Derfor vil den svenske transportstyrelse se på muligheden for at stille højere krav til ældre med kørekort, skriver TT.

Senest er en ældre kvinde død af sine kvæstelser, efter at en bil tirsdag påkørte tre personer foran Högdalens sygehus i Sverige.

Føreren af bilen var en kvinde på 84 år- Hun tog fejl af bilens bremse og speeder og kom derfor ved et uheld til at bakke ind i flere personer.

Yderligere to personer kom til skade ved påkørslen. Det drejer sig om en kvinde i 70'erne og en mand i 50'erne. Ingen af dem er kommet livstruende til skade.

I sidste uge sårede en mand på 80 år seks børn, da han påkørte dem i sin bil. Politiet har forklaret, at manden blev blændet af stærkt lys, da han kørte.

Lige som det danske system for ældres kørekort bygger det svenske på, at læger skal indberette, hvis deres ældre patienters helbred gør dem uegnede til at køre bil.

En undersøgelse fra Transportstyrelsen har dog vist, at det kun er 10 til 20 procent af demenstilfælde, som lægerne indberetter.

- Det er ikke noget godt system, vi har, siger Lars Englund, der er overlæge i Transportstyrelsen.

Han siger, at lægerne ikke bryder sig om at "agere bøddel".

- Ofte har man givet en diagnose, som ikke er sjov, og så vil man ikke være endnu mere ond. I de juridiske papirer står der jo lægens navn. Mange patienter bliver sure og skifter læge, siger han.

Lars Englund mener, at der er flere veje, man kan gå. Blandt andet kan man skærpe lægernes indberetningspligt og indføre flere obligatoriske lægetjek.

I Danmark er reglerne for ældres kørekort netop blevet lempet. Et flertal i Folketinget har fra 1. juli afskaffet aldersgrænsen.

I stedet skal bilister fra 75 år og opefter, der står over for at forny kørekortet, henvende sig hos Borgerservice i kommunen. Her får de et nyt kort, som er gyldigt i 15 år uanset alder.

Bag lovændringen står transportminister Ole Birk Olesen (LA), der mener, at lægetjekket er nedværdigende og aldersdiskriminerende.