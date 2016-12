Sverige runder ti millioner indbyggere i februar

To måneder inde i det nye år vil befolkningen i Sverige være over ti millioner mennesker.

Der er ikke tale om, at der bliver ti millioner svenske statsborgere. I tallet er medregnet asylansøgere, der har fået opholdstilladelse.

SCB siger ifølge avisen, at det er sandsynligt, at de ti millioner rundes på et tidspunkt i februar. Det er dog ikke til at sige mere præcist, hvilken dag eller på hvilket tidspunkt det sker.

Og det er heller ikke til at sige, om det bliver en nyfødt eller måske en indvandrer eller en asylansøger.

- Sandsynligvis vil den person, der bliver nummer ti millioner, være en asylansøger, som får opholdstilladelse, Men det kan også være en nyfødt eller en svensker, der vender tilbage til Sverige efter nogle år i udlandet, siger befolkningsstatistikker Tomas Johansson til avisen.

Han siger videre, at fortsætter den nuværende udvikling, vil Sverige have 12 millioner indbyggere i 2040.

De mange mennesker lægger pres på flere dele af samfundet, herunder boligsituationen. Sverige har 290 kommuner, og i 240 af dem er der boligmangel.

Som i mange andre lande søger indbyggerne i Sverige også mod byerne og de store kommuner, men Svenska Dagbladet påpeger, at Sverige faktisk har god plads til de mange mennesker.

I Sverige bor der knap 20 mennesker per kvadratkilometer.

Kigger man på et sted som Singapore, er der noget mere trængt. Her bor der 8000 personer per kvadratkilometer, mens der i Indien bor 380 personer per kvadratkilometer.