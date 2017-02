Der bliver skruet en smule på forventningerne til antallet af mennesker, der vil søge om asyl i Sverige i år og til næste år. Det sker i en ny prognose fra Migrationsverket, der er den svenske pendant til Udlændingestyrelsen. Her ses senge til asylansøgere i Migrationsverkets lokaler i Malmø.

Sverige regner med færre asylansøgere end i efteråret

Der bliver skruet ned for det ventede antal personer, der vil søge om asyl i Sverige i år og i 2018.

I en ny prognose skruer den svenske udlændingestyrelse ned for antallet af asylansøgere i både 2017 og 2018 i forhold til tidligere forventninger.

Sverige regner nu med, at 34.700 mennesker vil søge om asyl i Sverige i løbet af 2017. Det er 2000 færre, end man regnede med i en prognose fra oktober sidste år.

Også i 2018 vil tallet dale i forhold til tidligere forventninger, lyder det i Migrationsverkets skøn. Her er tallet skruet ned med 5000 personer til samlet 35.000.

Trods de lavere tal efterlyser Migrationsverket alligevel flere penge til at løfte opgaven med flygtningene.

Det hænger blandt andet sammen med, at knap 29.000 mennesker søgte asyl i Sverige i løbet af 2016.

Dermed er der ikke ændret på, at myndighederne fortsat regner med en stigning i det samlede antal ansøgere i forhold til sidste år.

Usikkerheden i tallene for 2017 er dog til at tage og føle på. Migrationsverket angiver således et spænd på mellem 25.000 og 45.000 personer.

I alt regner man med at mangle 1,3 milliarder svenske kroner i kassen.

Flere end 100.000 asylansøgere venter lige nu på svar om deres sag. Cirka 56.400 har ventet siden 2015.

Håbet er, at køen vil blive barberet gevaldigt ned i løbet af i år.

- Den største udfordring for Migrationsverket er, at vi i løbet af dette år skal træffe flere beslutninger i disse sager end nogensinde før, siger Veronika Lindstrand, der fungerer som stedfortrædende operativ chef for Migrationsverket.

Hvis det går som ventet, regner styrelsen med at kunne afgøre sager i løbet af tre til fire måneder, når alle ansøgninger fra 2015 og 2016 er behandlet.