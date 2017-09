Sverige indleder krigsøvelse med næsten 20.000 soldater

Ifølge det svenske forsvar er missionen at "bygge et stærkere forsvar og øge den generelle evne til at stå imod et angreb på Sverige".

Øvelsen ved navn Aurora 17 skal dog samtidig sende et signal til Rusland.

Det vurderer Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

- De gør det jo for at træne deres soldater, men det er også fordi, vi er i en situation, hvor svenskerne er bekymrede for, hvad russerne kan finde på.

- Så de vil gerne sende et signal til russerne om, at Sverige er i stand til at forsvare sig selv. Og de har fået Nato-lande til at deltage for at sige, at der er et tæt sammenhold mellem Nato og Sverige, siger han.

Danmark er blandt de lande, der deltager i den svenske øvelse.

Det giver mulighed for, at de danske soldater kan få god træning, lyder det.

- Det er en mulighed for at vise, at de kan løse de opgaver, som de kan blive sat til i en krisesituation. Så på den måde er det fint, og det kan give nogle praktiske erfaringer, siger Peter Viggo Jakobsen.

I øvelsen vil USA og Finland agere fjender, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Og det glæder generalmajor Bengt Andersson.

- Det betyder, at vi kommer til at have nogle kvalificerede systemer imod os. Det er rigtig godt, siger den svenske generalmajor til TT.

I Sverige har øvelsen nogle steder fået kritik for at være konfliktoptrappende, men det afviser landets forsvarsminister.

- Vi deltager ikke i nogen eskalering (af konflikter, red.) på nogen måde, siger den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, til TT.

Aurora 17 går i gang mandag og fortsætter indtil slutningen af september.

Rusland lancerer også en stor militær øvelse i september.

Fra 14. september til 20. september forventes helt op imod 100.000 soldater således at deltage i den russiske øvelse med navnet Zapad 17.