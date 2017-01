De svenske myndigheder kæmper stadig for at nå bunden af de mange asylansøgninger, som blev indleveret i forbindelse med de 163.000 asylansøgere, der i 2015 kom til Sverige.

Sverige gav 64.000 personer opholdstilladelse i 2016

Andre 5880 trak deres asylansøgninger tilbage. Det var overvejende personer fra Irak og Afghanistan.

Mikael Ribbenvik, fungerende generaldirektør i Migrationsverket, siger i en erklæring, at myndighederne aldrig har behandlet så mange asylansøgninger før på et år.

Der er tale om dobbelt så mange som i 2015, og bunken af ansøgninger er stadig stor.

- Der venter fortsat flere end 70.000 ansøgninger om asyl. Vores målsætning er, at de, som nu har ventet længe, får meddelelse om en beslutning senest i sommeren 2017, siger Ribbenvik.

Årsagen til, at Migrationsverket havde så mange ansøgninger i fjor, var det store antal asylansøgere, der i 2015 kom til Sverige. Da kom der 163.000 personer.

Men strømmen af migranter tog kraftigt af i 2016. Da fik Sverige lige knap 29.000 asylansøgninger, og det er det laveste antal siden 2009.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at en af årsagerne ifølge Migrationsverket er, at Sverige har ændret sin lovgivning, så det er blevet sværere at få familiesammenføring.

Det er også blevet sværere at få permanent opholdstilladelse.

- Flygtningeaftalen mellem Tyrkiet og EU og det, at det er blevet sværere for asylansøgere at krydse grænser i Europa, er andre årsager til, at der kommer færre asylansøgere, siger Ribbenvik og Migrationsverket.

I erklæringen påpeger Migrationsverket i øvrigt, at det store antal asylansøgninger indebærer, at behandlingstiden for andre ansøgninger, herunder opholdstilladelse på grund af arbejde eller tilknytning til familier, er blevet længere.