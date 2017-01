Sverige får fredag indbygger nummer 10 million

- I princippet kunne den, der er nummer 10 million, være et nyfødt barn, som blev registreret og som voksede op i Sverige, men som nu er flyttet tilbage. Eller en asylansøger pointerer han.

I årene mellem 2010 og 2015 voksede befolkningen i Sverige i snit årligt med fire procent.

I EU er det kun Luxemburg, som har haft en hurtigere befolkningstilvækst end Sverige i de seneste år.

For EU's 28 medlemslande er gennemsnittet på kun en procent.

Frugtbarheden i Sverige er relativt høj - i hvert fald i forhold til mange andre europæiske lande. Men den mest afgørende drivkraft bag tilvæksten har været og er indvandring.

- Den blev langt højere, end vi havde troet blot for at et par år siden. For 10 år siden - i 2006 - tydede prognoserne på, at vi først ville blive 10 millioner indbyggere i 2029, så det er gået langt hurtigere, end nogen kunne have troet, siger Tomas Johansson.

De svenske myndigheder behandlede i 2016 112.000 asylansøgere, meddelte Migrationsverket, den svenske udlændingestyrelse, tidligere i denne måned.

64.000 af dem har fået opholdstilladelse i Sverige.

17.000 har fået asyl og er registreret som flygtninge, mens 47.000 andre har fået opholdstilladelse, fordi de har alternative behov for beskyttelse.

Andre 5880 trak deres asylansøgninger tilbage. Det var overvejende personer fra Irak og Afghanistan.

Der venter fortsat at blive behandlet 70.000 ansøgninger. Migrationsverket håber, at de 70.000 kan få svar inden sommer 2017.