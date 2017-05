Sverige dropper anklage mod WikiLeaks-stifter

Det oplyser den ledende anklager på et pressemøde i Stockholm.

Dermed bortfalder ordren om at anholde ham.

Den svenske anklagemyndighed dropper anklagen mod WikiLeaks-stifter Julian Assange for seksuelt overgreb på to kvinder.

Men britisk politi siger, at Assange vil blive anholdt, hvis han forlader Ecuadors ambassade. Her har han holdt sig skjult i flere år.

Chefanklager Marianne Ny har meddelt Stockholms byret, at sagen mod den 45-årige Assange droppes.

- Jeg har i dag besluttet at ophæve Stockholms byrets beslutning fra den 18. oktober 2010 om fængsling af Julian Assange in absentia og at tilbagekalde den europæiske anholdelsesordre, skrev hun til byretten.

Det forklarer hun på pressemødet.

Den første reaktion fra Assange var at poste et billede af sig selv bredt smilende på de sociale medier.

- Det er en total sejr for os, siger hans forsvarsadvokat ifølge Reuters.

Assange var anklaget i Stockholm i en sag om seksuelle overgreb på to svenske kvinder i august 2010.

Assange har siden 2012 opholdt sig i Ecuadors ambassade i London. Han frygter at blive udleveret til USA og anklaget for, at WikiLeaks har lækket hundredtusinder af dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Britisk politi oplyser, at WikiLeaks-stifteren - uanset den droppede sag i Sverige - vil blive anholdt, hvis han træder ud af Ecuadors ambassade.

- Westministers magistratdomstol udsendte en kendelse på Julian Assange, efter han undlod at melde sig ved domstolen den 29. juni 2012, lyder en erklæring fra politiet, som tilføjer:

- Politiet er forpligtet til at håndhæve den kendelse (på at anholde ham red.), hvis han skulle forlade ambassaden.

Ifølge anklagemyndigheden i Stockholm har sagen trukket i langdrag, fordi Assange ikke personligt har villet møde op i den svenske hovedstad.

For et halvt år siden afhørte de svenske myndigheder ham på Ecuadors ambassade i London.