Sverige aflyser møde med norsk minister på ghettobesøg

- Da vi landede, fik vi besked om, at mødet med ministeren er aflyst af uforudsete grunde. Mere ved vi ikke, siger Raheela Chaudhry, som er rådgiver for den norske indvandringsminister, Sylvi Listhaug, til VG.

Listhaug fra Fremskrittspartiet er dog ikke fløjet forgæves til den svenske hovedstad. Hun skal besøge den belastede forstad Rinkeby.

Besøget i Rinkeby vil den norske minister ifølge NRK benytte til at demonstrere, hvor galt det går, når man fører en slap migrationspolitik.

VG skriver, at den norske minister har medbragt beregninger, der skulle vise, hvor dyrt det ville blive for Norge, hvis landet førte den indvandringspolitik, som Sverige har gjort.

Det ville ifølge Listhaugs folk koste Norge over 200 milliarder norske kroner fordelt på seks år, hvis Norge tog imod samme antal asylansøgere, som Sverige gjorde i 2015 og 2016. Det skriver VG.

Ministeren afviser over for norske medier, at hun benytter besøget for at profilere sig selv før valget til Stortinget 11. september.

- Nej. Jeg mener, at det er relevant for den norske befolkning at få viden om, hvad der sker her, og hvor vigtigt det er at føre en ansvarlig indvandringspolitik, der også stiller krav, siger Listhaug til NRK.

Tidligere i august var den danske integrationsminister, Inger Støjberg, på besøg hos Listhaug i Norge. Støjberg ville "lære af Norges" politik på området, forklarede hun til VG.

Listhaug har også været i Danmark for at lade sig inspirere af den danske regerings indvandringspolitik.