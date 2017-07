Svenske oppositionspartier vil af med forsvarsminister

Kristdemokraternas leder, Ebba Busch Thor, skriver på Twitter, at hendes parti ikke vil trække mistillidsforslaget mod Hultqvist tilbage.

- Vores budskab gælder. Forsvarsministerens tillid er opbrugt. Statsministeren tager ikke ansvar - så vil vi afkræve et ansvar i Riksdagen, skriver hun.

Kort forinden havde den svenske statsminister, Stefan Löfven, meddelt på et pressemøde, at to ministre træder tilbage som følge af en it-skandale i den svenske transportstyrelse.

Det er indenrigsminister Anders Ygeman og minister for infrastruktur, Anna Johansson, der bliver fyret. Sidstnævnte har haft det øverste ansvar for transportstyrelsen.

Men forsvarsministeren blev skånet af Löfven, da statsministeren torsdag formiddag præsenterede sin regeringsrokade.

Også Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, meddeler på Facebook, at partiet fastholder kravet om, at Hultqvist må træde tilbage.

- Jeg har ikke tillid til Peter Hultqvist. Jeg ved ikke, hvor det billede kommer fra, at han ikke skulle have haft noget ansvar for it-skandalen i transportstyrelsen, skriver Åkesson.

- Det er muligt, at han er den mindst ansvarlige af de tre, men alligevel har han haft et ansvar.