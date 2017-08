Svensk superskurk får statsborgerskab igen efter 21 år

Det opgav han ellers tilbage i 1996 i forbindelse med, at han blev belgisk statsborger. Det bliver han i øvrigt ved med at være.

- Det stemmer, at han har fået sit statsborgerskab tilbage, siger advokat Peter Althin ifølge Expressen

Statsborgerskabet fik han tilbage, kort efter at han i februar fyldte 70 år. Det var muligt, fordi Sverige har indført muligheden for dobbelt statsborgerskab.

Den lovændring åbner samtidig for, at personer, som tidligere har frasagt et svensk statsborgerskab for at blive statsborgere andetsteds, kan blive svenskere igen.

Clark Olofsson har over årene afsonet en lang række domme for bankrøverier, narkokriminalitet og drabsforsøg, men han blev især kendt, da en bankrøver i 1973 tog flere gidsler i en bank i Stockholm og krævede Olofsson løsladt.

Han er også velkendt i fængselssystemet på denne side af Øresund.

Han blev i 2004 straffet med 14 års fængsel for indsmugling af amfetamin ved Østre Landsret. Det var dengang en af de hårdeste narkostraffe herhjemme.

I den seneste sag blev han anholdt i Sverige i 2008 og fik året efter en dom på 14 års fængsel. I den indgik fem år, som han ved prøveløsladelse fra den danske dom manglede at afsone.

I samme forbindelse blev han også udvist af Sverige med indrejseforbud for bestandigt. Det kunne man gøre, fordi han på papiret var belgier.

I november forlod han sit svenske fængsel og blev overført til et fængsel i Belgien. Her står han til at blive prøveløsladt til november.

Med sit svenske statsborgerskab i baghånden kan Olofsson ifølge Expressen vende tilbage til Sverige og gøre krav på sociale ydelser såsom folkepension.

Myndighederne oplyser til mediet, at Olofsson er berettiget til en månedlig folkepension på 5230 svenske kroner før skat.