Svensk retspolitiker om læk: Ministre forstår ikke alvoren

De svenske oppositionspartier lod sig ikke formilde, da to ministre tirsdag måtte stå skoleret i Riksdagen og svare på, hvornår de kendte til, at følsomme data om svenske borgere kunne være lækket.

- Det er virkelig bedrøveligt, at man mener, at det er rimeligt, at to ministre kender til dette, men ikke informerer statsministrene eller andre berørte ministre.

Det siger den retspolitiske ordfører for partiet Moderaterna, Tomas Tobé.

- De indblandede ministre har ikke forstået situationens alvor, mener han.

Den mulig lækage kom i forbindelse med outsourcingen af persondata i den svenske transportstyrelse. Opgaven blev overdraget til IBM, men uden at det blev sikret, at IBM's ansatte i Østeuropa ikke kunne tappe oplysningerne.

Potentielt kan der blandt andet være lækket militære hemmeligheder og data på folk med skjulte identiteter i Sverige.

Den sidste, som tirsdag eftermiddag blev afhørt af parlamentarikerne, var indenrigsminister Anders Ygeman.

Han siger efter mødet i retsudvalget, at han modtog oplysningerne fra Säpo og erhvervsministeriet i januar sidste år. Men han havde fået at vide, at der var taget passende forholdsregler.

- Hvordan vurderede du oplysningen?

- At det var alvorligt. Men jeg kunne dengang ikke med sikkerhed fastslå, at der var begået en lovovertrædelse, siger han.

Efter et længere samråd i forsvarsudvalg tidligere på dagen meldte den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, også hus forbi. Han fortalte, at han fik oplysningen i marts sidste år.

- Det er ikke mit ansvar, hvordan informationskanaler fungerer i andre sammenhænge, sagde han.

Han ville ikke fortælle, hvorfor statsminister Stefan Löfven først i januar i år blev orienteret om sagen.

- Jeg kan blot konstatere, at med den information, som jeg havde, så gjorde jeg det, som man skal gøre, sagde Hultqvist.

Mandag sagde Löfven, at skandalen har skadet Sverige og svenske borgere.