Svensk politi øger bemanding i forstad efter skud og optøjer

- Vi bestræber os blandt andet på at have flere synlige politifolk. Det gør det vanskeligere at sælge narkotika der, siger Niclas Andersson, områdechef for lokalpolitiet i Rinkeby.

Optøjerne begyndte ved den lokale togstation i Rinkeby ved 20-tiden mandag, da politiet foretog en anholdelse. Patruljen bestod af tre betjente.

En gruppe unge begyndte at bombardere patruljen med sten. Da forstærkninger kom til, blev de også angrebet af stenkastende unge, og politiet måtte trække sig tilbage.

Et par timer senere gik det løs igen. Under optøjerne blev der stukket ild på en halv snes biler, og butikker blev plyndret.

En betjent følte sig så trængt, at han affyrede et skud mod en stenkaster, men kuglen ramte ikke personen.

Hovedparten af beboerne i Rinkeby er indvandrere eller efterkommere af immigranter. Forstaden har før været plaget af uroligheder.

Tirsdag var mange af indbyggerne skræmte over mandagens uroligheder.

- Det er ikke okay, det som sker. Det er skræmmende, og man bliver bange. Hvor er deres forældre henne, siger en kvinde om de unge drenge, der deltog i optøjerne.

- Jeg har selv børn. Jeg ved, hvad problemet er. De unge har brug for hjælp. De må fuldføre skolen og begynde at arbejde, siger kvinden, der ønsker at være anonym.