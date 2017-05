Svensk politi genoptager sag 20 år efter fireårig blev dræbt

Anklagemyndigheden i Sverige oplyser mandag, at sagen nu bliver genoptaget, da der er kommet nye oplysninger frem i medierne. Man er blevet opmærksom på hidtil ukendte omstændigheder, hedder det.

Det blev i sin tid hævdet, at de to brødre erkendte at have dræbt Kevin, to måneder før han blev fundet.

Deres advokat siger nu, at han er overbevist om, at der ikke foreligger en sådan tilståelse. Advokaten fortæller, at han ikke er overrasket over udviklingen og meldingen fra anklagemyndigheden.

- Men det er et vigtigt første skridt mod disse to brødres oprejsning, siger advokat Thomas Olsson.

De to brødre er i dag 23 og 25 år. De har modtaget nyheden med glæde, skriver svenske medier.

Da de to brødre på grund af deres alder ikke blev dømt dengang, kan de ikke formelt kræve oprejsning.

Anklageren kunne mandag ikke svare på, om de to brødre skal afhøres igen.

Der er foretaget 30 afhøringer i sagen. Politiet har beskrevet disse afhøringer som afgørende, da man savner tekniske beviser i sagen.