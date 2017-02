Svensk politi anholder mand for spionage mod tibetanere

Konkret er der tale om, at manden har indsamlet ulovlige informationer om personer i det tibetanske miljø i Sverige. Han er mistænkt for at have videregivet oplysningerne til efterretningsofficerer fra en fremmed magt.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo har anholdt en mand mistænkt for at være spion. Det oplyser Säpo i en pressemeddelelse.

Tibet blev indlemmet i Kina i 1950'erne.

Flygtningespionage går ud på at forhindre flygtninge i at udtrykke kritik imod regimet i det land, de er flygtet fra, forklarer Säpo i pressemeddelelsen.

Det er også en måde for et regime at forsøge at få kontrol over, hvem der er flygtet fra hjemlandet, hvorfor de gjorde det , og hvor de befinder sig.

Säpo oplyser ikke, hvor den mistænkte stammer fra.