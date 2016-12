Svensk politi har afspærret en del af terminal 2 i Arlanda, da man ifølge et svensk medie har mistanke om, at en mistænkt bag angreb i Berlin kunne være med et fly ankommet fra Air Berlin torsdag aften.

Svensk politi afspærrer i lufthavn og tjekker Berlin-fly

Ifølge tabloidavisen Expressen havde politiet i Sverige modtaget oplysninger om, at Anis Amri, der mistænkes for mandagens anslag i Berlin, skulle være på vej til Sverige.

Svensk politi afspærrede torsdag en del af terminal 2 i lufthavnen Arlanda for at kontrollere et fly fra Berlin.

Senere torsdag aften stod det dog klart, at den mistænkte ikke befandt sig på flyet i den svenske hovedstad.

- Vi har kontrolleret flyet, og indsatsen er afsluttet. Ingen er blevet pågrebet, og ingen er mistænkt, siger politiets talsperson Towe Hägg til Sveriges Radio.

Politiet vil dog stadig ikke svare på, hvad der i første omgang var årsag til, at flyet, der kom fra Berlin, skulle undersøges.

Anis Amri eftersøges over hele Europa, og tysk politi har udstedt en arrestordre på ham. Han er mistænkt for at stå bag angrebet i Berlin, hvor en lastbil drønede ind i et julemarked og dræbte 12 personer.

Tuneseren forlod i 2011 sit hjemland, hvor han var anklaget for væbnet røveri. Efterfølgende blev han idømt en længere fængselsstraf in absentia.

På det tidspunkt var han allerede hoppet på en båd sammen med en gruppe flygtninge. Han ankom i februar samme år til Italien, hvor han blev dømt og fængslet for flere lovovertrædelser.

I 2015 var han igen fri fod. Det lykkedes ham - tilsyneladende på grund af diplomatisk træghed - at undslippe udlevering til Tunesien. I stedet rejste han til Tyskland, hvor han har været i søgelyset for at planlægge terror.