Svensk opposition vil vælte tre ministre efter it-skandale

Koalitionen af fire borgerlige oppositionspartier udtrykker mistillid til infrastruktur-, indenrigs- og forsvarsministeren. Det siger Moderaternas leder, Anna Kinberg Batra, på et pressemøde.

Alle partiledere deltager på mødet.

- Det alvorlige i denne sag er, at man har truffet et aktivt valg om lovbrud, siger Annie Lööf, som leder Centerpartiet.

Formanden for Folkpartiet understreger, at mistilliden ikke retter sig mod statsministeren.

- Vi anmoder om, at de tre ministre går af. Vi anmoder ikke om, at regeringen går af. Men oppositionen er altid klar til en sådan situation, siger Jan Björklund.

Affæren begyndte i foråret 2015, da den svenske transportstyrelse lod IBM overtage it-driften.

For at det kunne ske hurtigt, blev en række bestemmelser i den svenske datalov ignoreret. Her kan følsomme oplysninger ifølge svenske medier være sluppet ud.

De lækkede oplysninger kan blandt andet omfatte hemmelige identiteter på svenske sikkerhedsfolk, politibetjente og militærfolk, har Dagens Nyheter skrevet.

Lækagen kan have ødelagt flere års arbejde med at opbygge skjulte identiteter, og den kan være til skade for landets sikkerhed.

Sveriges minister for infrastruktur, Anna Johansson, har ansvar for styrelsen.

Siden 1980 har der været syv afstemninger om mistillid til en minister i Riksdagen. Men ved ingen af disse har det kostet ministeren posten.

Det kræver simpelt flertal i forsamlingen at vælte en minister.

I Sverige som i Danmark er det normalt, at en minister forlader posten, når et flertal er bekræftet - uden en afstemning.

Alliansen har ikke flertal. Men det vil de have, hvis det sidste store oppositionsparti, Sverigedemokraterna, støtter det.

Selv Vänsterpartiet, som er regeringens støtteparti, lufter muligheden for at udtrykke mistillid til Anna Johansson.

Oppositionen har de seneste dage rettet hård kritik af indenrigsminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Begge var tirsdag i samråd. De to ministre har erkendt, at de første gang hørte om problemet i den svenske transportstyrelse i foråret 2016.

De kendte til sagen i et år, før statsminister Stefan Löfven blev informeret.

Netop den sene orientering af statsministeren - og i særdeleshed resten af Riksdagen - har været et kardinalpunkt i kritikken fra Alliansen.