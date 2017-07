Svensk minister i samråd fraskriver sig ansvar i it-skandale

Efter et længere samråd i Riksdagens forsvarsudvalg tirsdag melder den svenske forsvarsminister hus forbi og lader forstå, at han ikke har svigtet i betændt sag, der kan koste regeringens liv.

Hultqvist har kendt til sagen i landets transportstyrelse siden marts 2016. Det bekræfter han efter mødet.

- Jeg fik et billede af, at der var et problem i forbindelse med outsourcing i Transportstyrelsen. At sikkerhedspolitiet og Forsvaret var blevet kontaktet i den sammenhæng, og at man fra Forsvarets side tog affære, siger han.

På et spørgsmål fra nyhedsbureauet TT, om hvorfor statsminister Stefan Löfven først fik besked senere, svarer han:

- Jeg kan ikke kommentere, hvordan andres informationsveje ser ud. Jeg kan blot konstatere, at med den information, som jeg havde, så gjorde jeg det, som man skal gøre, siger Hultqvist.

Regeringen risikerer et mistillidsvotum.

Senere tirsdag skal indenrigsminister Anders Ygeman møde i samråd.

Affæren begyndte i foråret 2015. Her udliciterede transportstyrelsen it-driften til IBM.

For at det kunne ske hurtigt, blev en række bestemmelser i den svenske datalov ignoreret. Her kan følsomme oplysninger være sluppet ud, skriver flere svenske medier.

Mandag sagde Löfven, at skandalen har skadet Sverige og svenske borgere.

De lækkede oplysninger kan blandt andet omfatte hemmelige identiteter på svenske sikkerhedsfolk, politibetjente og militærfolk. Det skriver Dagens Nyheter.

- Vi vil ikke kunne fortælle alt, når det handler om beskyttelsesværdig information, sagde Löfven.

I centrum af sagen står minister for infrastruktur, Anna Johansson. Hun siger, at hun modtog oplysningerne om lækagen fra sin statssekretær i januar.