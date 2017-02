I en dom mandag har den svenske internetudbyer Bredbandsbolaget fået besked på at blokere adgangen til flere fildelingssider, her i blandt The Pirate Bay. På billedet ses de tre stiftere af The Pirate Bay.

Svensk internetudbyder skal blokere fildelingssider

Mandagens dom er en sejr for film-, musik- og tv-branchen i Sverige, der sagsøgte Bredbandsbolaget i 2015 for at medvirke til brud på ophavsretten.

Bredbandsbolaget har tidligere afvist at blokere specifikke sider, med den begrundelse at en internetudbyder ikke bør censurere indhold på internettet.

Virksomheden, der er en del af Telenor Sverige, har samtidig påpeget, at en dom som denne kan få internetudbydere til på forhånd at blokere for andre kontroversielle sider for at undgå juridiske problemer.

Dommen mod Bredbandsbolaget er en omstødelse af en dom fra november 2015.

Dengang blev flere pladeselskaber samt filmselskaberne Svensk Filmindustri og Nordisk Film tvunget til at betale Bredbandsbolagets omkostninger i forbindelse med retssagen