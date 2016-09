Svensk domstol står fast på at kræve Assange til Sverige

For anden gang har en svensk retsinstans afvist Wikileaksstifters forsøg på at undgå udlevering til Sverige.

Wikileaksstifteren har siden 2012 søgt tilflugt på Ecuadors ambassade i London af frygt for at blive udleveret til USA.

Han er mistænkt for i tre tilfælde at have begået voldtægt eller anden seksuel krænkelse i Sverige i 2010.

Advokater fra Assanges hjemland, Australien, har påpeget, at fængslingskendelsen strider imod "proportionalitetsprincippet".

De henviser til de helbredsproblemer, som er en følge af Assanges fire år på Ecuadors ambassade. Ecuador har givet ham asyl.

Et FN-panel fastslog i februar, at hans ophold på ambassaden er at sidestille med vilkårlig fængsling. Han bør være fri til at forlade ambassade og at blive tildelt erstatning, hed det.

Assange har tidligere udtrykt frygt for, at en udlevering til Sverige kan resultere i, at han bliver sendt videre til USA.

Her er han under anklage for at true landets sikkerhed ved på Wikileaks at offentliggøre hundredtusinder af dokumenter om den amerikanske krigsførelse i Irak og Afghanistan.