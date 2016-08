I flere byer i Sverige er der hen over sommeren flere gange blevet stukket ild på biler. Et fænomen, der også er set tidligere. På billedet prøver en brandmand tidligere i denne måned at slukke en brand i en bil i Malmø.

Svensk bilafbrænder: Det er hævn mod politiet

Det siger i hvert fald en 17-årig ung mand, der er dømt ungdomsfængsel og afkræves erstatning for at have afbrændt biler.

Avisen Aftonbladet har talt med den 17-årige, hvis navn ikke offentliggøres.

- Man vil slå tilbage. Så brænder man en bil, lokker politiet til og kaster sten mod dem, siger han.

De mange bilafbrændinger har fået regeringen i hovedstaden Stockholm til at varsle forskellige tiltag for at sætte en stopper for det. Blandt andet tales der om mere kameraovervågning og strengere straffe.

Ifølge dommen indgik den 17-årige, som Aftonbladet har talt med, i en bande, der var maskeret, og som smadrede en bilrude og derpå smed noget ind i bilen, hvorefter den brød i brand.

- Jeg bor i forstæderne, og sådan, som politiet behandler os, behandles andre ikke. Vi bliver visiteret helt uden grund. De holder os op imod væggen, når ens mor eller far er i nærheden, helt uden respekt. De behandler os som dyr.

Avisen skriver ikke noget om, hvorvidt den 17-årige er etnisk svensk, men der kommer et fingerpeg om, at det er en ung mand af anden etnisk oprindelse end svensk.

Han siger, at han ser bilafbrændingen som en måde at slå igen mod samfundet på, fordi det ifølge ham svigter de unge i forstæderne.

- Jeg har masser af venner, som er arbejdsløse, og som gik i samme klasse som svenskere. Svenskerne har fået job, men mine venner får ikke noget. Selv om de sammen gik på arbejdsformidlingen.

Hvorfor er politiet et mål?, spørger Aftonbladet.

- Politiet er samfundets ansigt ud ad til. Jeg synes ikke, at de gør deres job. Hvis de begynder at behandle os som mennesker, er det klart, at vi også behandler dem som det. Men behandler de mig forkert, er det klart, at jeg giver igen.

Tænker du på den, som ejer bilen?

- Jeg har ikke selv tændt ild på en bil. Jeg er blevet forkert dømt. Men jeg ved, hvordan det virker. Man tænker ikke på det. Folk har forsikret deres biler.