Suu Kyi kritiseres for sin politik på besøg i Sverige

Suu Kyi var i mange år det fremmeste symbol på kampen for demokrati i Myanmar. Men efter at militærjuntaen er gået af, og hun selv er kommet til magten, er hendes heltestatus blev svækket.

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, siger, at menneskerettigheder er vigtige, og at brud på dem må straffes.

Suu Kyi, der mandag deltog i et pressemøde sammen med Löfven, siger, at vejen frem mod fred og demokrati kan være lang.

- Vi har haft konflikter i vort land siden selvstændigheden for 70 år siden. Vi ved, at vi har meget at gøre. Vi har aldrig troet, at vejen til fred og demokrati vil være let, siger hun.

Under et to dages besøg i Sverige vil Suu Kyi både blive mødt med krav om mere demokrati og få løfter om en tredobling af den svenske bistand til hendes land, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Forventningerne til kvinden, som i 1991 blev tildelt Nobels fredspris, og som sad i husarrest i 15 år, har været enorme. Men fattige myanmarere venter stadig på at få glæde af en ny udvikling med økonomisk fremgang.

Dertil kommer, at etniske konflikter i Myanmars grænseområder er blusset op - især omkring rohingyaerne. Selv om de har boet i Myanmar i flere generationer, bliver de behandlet som illegale indvandrere og nægtet statsborgerskab.

Militæret har nægtet journalister og fotografer adgang til store dele af Rakhine-delstaten, hvor rohingyaerne bor. Det samme gælder stort set alle hjælpeorganisationer.

- De etniske konflikter er blevet forværret, og der er skuffelse over Aung San Suu Kyis optræden. Problemerne gælder også andre forhold end situationen for rohingya-mindretallet, som udsættes for massiv undertrykkelse.

Det siger Anna Sundström, som er med i ledelsen af Olof Palmes internationale center, der er en paraplyorganisation for den svenske arbejderbevægelse, og som arbejder for blandt andet menneskerettigheder og fred.

Andre fremhæver, at Suu Kyi arbejder under vanskelige forhold, da militæret fortsat sidder på nøgleposterne i landet.