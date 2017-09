Suu Kyi: Vrede mod Myanmar næres af misinformation

Aung San Suu Kyi, hvis officielle titel er udenrigsminister og statslig rådgiver, siger, at hendes regering beskytter alle i Rakhine, hvor soldater beskyldes for ikke at stoppe fordrivelser af rohingya-mindretallet, som melder om drab, vold og ildspåsættelser.

- Der er tale om et kæmpe isbjerg af misinformation om konflikten, og denne misinformation fremmer terroristers interesser, siger Suu Kyi.

Hun har ifølge sit kontor fremsat kommentarerne i en telefonsamtale med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Vi forsvarer befolkningen i Rakhine på den bedst mulige måde, siger Suu Kyi.

Hun understreger, at hun ved bedre besked end de fleste, om hvad det vil sige at være uden menneskerettigheder og demokratisk beskyttelse.

- Så vi sørger for, at alle mennesker i dette land har en ret til beskyttelse - ikke kun politisk, men også socialt og humanitært, siger hun.

Over 123.000 medlemmer af rohingya-mindretallet er flygtet over grænsen til Bangladesh.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har sagt, at der sker et "folkedrab" på det muslimske mindretal i Myanmar, og den myanmarske regering er under voksende internationalt pres fra muslimske lande for stoppe den igangværende udvikling.

FN har kaldt forfølgelserne af rohingyaerne for "en bevidst etnisk udrensning."

Myanmars behandling af de omkring 1,1 million rohingyaer er blevet et af landets mest omtalte problemer i en periode, hvor landet er på vej mod demokrati.