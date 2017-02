Sur Trump accepterer modvilligt asylaftale med Australien

Donald Trump bryder sig "slet ikke om den", understreger Spicer på et pressemøde torsdag.

Men af respekt for Australien og landets premierminister vil Trump tillade, at man opfylder aftalen. Men der skal ske en meget grundig kontrol af flygtningene, understreger talsmanden.

Trump og den australske premierminister, Malcolm Turnbull, kom ellers helt skævt fra start, da de talte over telefonen natten til torsdag dansk tid.

Ifølge Washington Post afbrød den amerikanske præsident samtalen efter 25 minutter. Trump betegner samtalen, som den "værste han har haft", siden han tog over som præsident.

Uenigheden tog netop udgangspunkt i flygtningeaftalen. Turnbull forsøgte at få Trump til acceptere, at USA vil modtage 1250 flygtninge fra Australien.

Washington Post skriver, at Trump over for Turnbull hævdede, at Australien kommer til "at sende den næste Boston-bombemand" til USA.

Dermed henviste til de to tjetjenere, der stod bag bomberne ved Boston Marathon i 2013. Fire personer blev dræbt. Flere end 100 blev såret.

Donald Trumps stab har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag.